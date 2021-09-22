В ночь с 25 на 26 сентября ограничат движение по проспекту Строителей

Мэрия Владимира сообщает, что для выполнения работ по техническому перевооружению тепловой сети будет ограничено движение всех видов транспорта с 23.00 25 сентября до 6.00 26 сентября по проспекту Строителей на участке от улицы Мира до дома 22-б по проспекту Строителей. Объезд осуществляется по улицам Белякова, Павлика Морозова, Дружбы, Дачной, Лакина, проспекту Строителей (дублер).

Кроме этого, частично будет ограничено движение с 6 до 12 часов 26 сентября на том же участке по направлению от остановки "Марьинка" в сторону остановки "Улица Белоконской".

Также на период ограничения движения будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через остановку "Марьинка". Автобусы маршрутов №20С, 21С, 23, 24С после 23 часов 25 сентября от остановки «Ул. Белоконской» до площади Победы будут ехать через улицу Мира, Октябрьский проспект, улицу Дзержинского, улицу Студеная гора, проспект Ленина.

Троллейбус №8 (внутреннее кольцо) начнет движение с 12.00 26 сентября. А троллейбус №10 до 12 часов будет обслуживаться автобусами №10Т по тарифу и с сохранением льгот, действующих в троллейбусах.