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Происшествия22 сентября 2021 15:33

Москвичу дали три года за попытку дать взятку замначальника владимирского Централа

Он передал 200 тысяч рублей от родственника
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Во Владимирской области вынесли приговор 41-летнему жителю Московской области. Его признали виновным по статье "посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий".

Как сообщили в Следкоме РФ по Владимирской области, в июне 2020 года мужчина по просьбе своего родственника передал заместителю начальника владимирской тюрьмы Т-2 (в народе известную как "Централ") взятку в размере 200 тысяч рублей за организацию для него благоприятных условий отбывания наказания. Заместитель начальника тюрьмы от взятки отказался, сообщив об этом в соответствующие органы безопасности. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года и штраф в размере 90 тысяч рублей.