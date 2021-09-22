Владимирский боксер взял серебро международного турнира в Краснодаре

Владимирский боксёр Андрей Пахомов стал призёром международного турнира по боксу в Краснодаре, в очередной раз доказав достаточно устойчивые позиции владимирской школы бокса в России.

12-й Международный турнир по боксу среди юниоров памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова прошёл в Краснодаре с 14 по 19 сентября. Всего до участия в соревновании было допущено 117 боксёров в 13 весовых категориях.

Боксёр из города Владимира Андрей Пахомов выступил в категории до 67 кг и завоевал серебряную медаль турнира.