Женщина из Владимира покупала обезьяну в Интернете и отдала мошеннику 30 тысяч

Во Владимире местная жительница покупаю в Интернете обезьяну, отдала мошенникам 30 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, женщина нашла объявление о продаже экзотического животного в интернете. По договоренности с продавцом в качестве предоплаты она перевела на указанный им счёт 30 тысяч рублей. Однако в обозначенные сроки животное продавец не доставил и перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.

Оказалось, что псевдопродавец проживает в Дагестане. Владимирские оперативники совместно дагестанскими коллегами задержали 18-летнего молодого человека. Подозреваемый сознался, пояснив, что намеренно разместил ложное объявлении о продаже обезьяны, которой на самом деле у него не было. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.