Владимирские спортсмены завоевали медали на Первенстве Европы по радиоспорту

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С 24 августа по 3 сентября в г. Банско владимирские спортсмены приняли участие в Кубке Европы, Чемпионате Европы и Первенстве Европы среди юношей, девушек, юниоров и юниорок по радиоспорту в группе дисциплин «спортивная радиопеленгация».

В соревнованиях приняли участие около 200 радиоспортсменов из 20 стран Европы. В составе спортивной сборной команды России честь страны защищали 9 владимирских спортсменов.

Районы соревнований находились на высоте более 1000 м над уровнем моря, недалеко от горнолыжного курорта Банско, у подножия горы Пирин. Горная местность, покрытая лиственными и хвойными лесами разной степени проходимости, с большим количеством ручьев и каменных россыпей, была достаточно сложной для всех спортсменов.

В Первенстве Европы среди юношей и девушек дебютировали наши владимирские спортсмены. В составе команд Мария Калачева заняла 3 место, Анастасия Койкова и Степан Щербаков — 1 место!

В Первенстве Европы среди юниоров конкуренция оказалась очень высокой. Соревнование в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц», особенно непредсказуемой в горах из-за особенностей распространения 2-метровых радиоволн, стало для владимирской юниорки Светланы Мельниковой очень успешным и принесло долгожданную личную серебряную медаль Первенства Европы среди юниорок! Светлана стала лучшей среди российских юниорок, выступавших на данном Первенстве! Еще одну серебряную медаль Светлана завоевала в командном зачете.