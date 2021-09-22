Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровели 98 человек

Во Владимирской области вновь снизилось число выздоровевших от коронавируса ща сутки. Так за минувшие сутки выздоровели 98 жителей, а заболели в полтора с лишним раза больше - 158 человек. Также за сутки десять пациентов с коронавирусом скончались. Кроме того, сокращается число и коек для больных коронавирусом. По состоянию на 22 сентября в медорганизациях региона действует 1501 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 86,3 процента из них занято (1296), свободны 205 коек. Всего за время пандемии 48748 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, а 1920 летальных случаев.