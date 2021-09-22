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Общество22 сентября 2021 12:59

Во Владимире откроют Дом дружбы народов

Он появится на улице Гагарина
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Во Владимирской области создадут государственное бюджетное учреждение «Дом Дружбы народов». Соответствующие распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин. В областной администрации подчёркивают, что регион стал одним из первых в стране, где появится такой дом. Как уверяют чиновники, пол одной крышей соберутся все народы, живущие во Владимирской области, а это поможет им лучше узнать и понять друг друга. Декларируется, что основная цель учреждения – создание условий для реализации национально-культурных прав жителей Владимирской области, относящих себя к определенным этническим группам, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия народов России в регионе, традиционных духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений. Дом Дружбы народов появится в историческом центре города Владимира, по адресу: улица Гагарина, 31.