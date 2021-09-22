Житель Судогды, сбивший пешехода, отправится в колонию

Судогодским районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водмтель ехал за рулем Daewoo Nexia в одном из населенных пунктов Судогодского района. Там он, будучи невнимательным к дорожной обстановке, нарушил правила дорожного движения, существенно превысил допустимую скорость и совершил наезд на пешехода. В результате данного происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с его отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.