Во Владимире во время рейда ГИБДД задержано 23 нарушителя

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, спецрота ДПС областного главка ГИБДД выезжала в Юрьевец, Энергетик и Лесной. Несколько групп останавливали все без исключения автомобили в потоке. В первую очередь искали пьяных за рулем.

В результате за несколько часов инспекторы проверили более 200 автомобилей, причем в 23 случаях выявили нарушения. Среди прочих, некоторые водители оказались без полисов ОСАГО, а вот нетрезвый водитель попался всего один — он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В Госавтоинспекции региона обещают и дальше проводить такие же рейды на других дорогах области.