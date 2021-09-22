В поселке Ставрово девочка сломала ногу на детской площадке

Фото предоставлено ОНФ.

Владимирские общественники из ОНФ проверили состояние детских площадок в районах Владимирской области. Они осмотрели более 20 дворов, расположенных в городе Владимире, Суздальском, Собинском, Гусь-Хрустальном районах.

Оказалось, что многие железные конструкции площадок проржавели, деревянные элементы сломаны или разрушаются, территории многих площадок захламлены. Некоторые осмотренные объекты представляют опасность для детей.

Недавно в Ставрово на улице Комсомольская во дворе дома №10 девочка сломала ногу, катаясь на горке, которую нужно было давно демонтировать. А в селе Сновицы Суздальского района прорезиненное покрытие площадки повредили при ремонте водопровода, однако, до настоящего момента недостатки не устранили. Из села Григорьево, Гусь-Хрустального района фотографии устрашающей детской площадки прислал местный житель, на жалобы которого местные чиновники не реагируют. В итоге он написал президенту.

По итогам проверки общественники отправили перечень площадок, которые надо привести в порядок, местным администрациям и в органы прокуратуры. До конца октября они вновь посетят детские площадки и посмотрят, исправлены ли нарушения.