Владимирец попался на покупке продуктов по чужой банковской карте

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале сентября в полицию Владимира обратился местный житель, рассказавший о том, что потерял банковскую карту, после чего ему пришло сообщение о списании с нее денег.

Оперативники уголовного розыска изучили маршрут передвижения потерпевшего, а также операции по счету, после чего смогли вычислить подозреваемого. Им оказался 53-летний владимирец, который, по версии следствия, нашел карту на той же улице, где и живет.

Однако мужчина не стал разыскивать владельца банковской карты, а оставил ее себе, после чего несколько раз оплачивал по ней покупку продуктов и алкоголя. В общей сложности он потратил более 4000 рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.