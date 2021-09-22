В Коврове за буйное поведение сняли с поезда пассажирку «Ласточки»

Как сообщает Владимирский ЛО МВД России на транспорте, 21 сентября в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Ковров поступила информация от дежурного по станции, что к поезду №732 «Москва — Нижний Новгород» требуется наряд полиции.

Прибывшие к поезду сотрудники ППС выяснили, что поводом к вызову стало поведение 43-летней пассажирки, жительницы Нижегородской области.

В пути дама распивала алкоголь, и в нетрезвом виде мешала отдыху других пассажиров, нецензурно бранилась, а также мешала работе поездной бригады. В связи с этим начальник поезда принял решение отказать ей в проезде и составил акт о снятии.

Женщину доставили в отдел, где составили на нее протоколы за распитие алкоголя в общественном месте и за появление в общественных местах в состоянии опьянения.