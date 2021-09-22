Во Владимирской области подтверждено 158 новых заражений коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее число заболевших за сутки подтвердилось во Владимире, где выявлено 46 новых заражений. На втором месте Муромский район с 17 случаями, на третьем Гусь-Хрустальный район с 15 заразившимися.

В Ковровском районе подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусом, в Суздальском районе девять, в Юрьев-Польском районе восемь, в Кольчугинском и Петушинском районах по семь, в Киржачском и Вязниковском районах по шесть, в Александровском и Собинском районах по пять, в Меленковском и Гороховецком районах, а также в Радужном по три, в Камешковском районе два, в Судогодском и Селивановском районах по одному случаю заражения.

Таким образом, за сутки подтверждено 158 новых случаев коронавируса. Всего же с начала эпидемии во Владимирской области официально подтвердилось 52767 заражений коронавирусной инфекцией.