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Здоровье22 сентября 2021 9:31

Во Владимирской области подтверждено 158 новых заражений коронавирусом

Такие данные получены в ходе лабораторных исследований на утро 22 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее число заболевших за сутки подтвердилось во Владимире, где выявлено 46 новых заражений. На втором месте Муромский район с 17 случаями, на третьем Гусь-Хрустальный район с 15 заразившимися.

В Ковровском районе подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусом, в Суздальском районе девять, в Юрьев-Польском районе восемь, в Кольчугинском и Петушинском районах по семь, в Киржачском и Вязниковском районах по шесть, в Александровском и Собинском районах по пять, в Меленковском и Гороховецком районах, а также в Радужном по три, в Камешковском районе два, в Судогодском и Селивановском районах по одному случаю заражения.

Таким образом, за сутки подтверждено 158 новых случаев коронавируса. Всего же с начала эпидемии во Владимирской области официально подтвердилось 52767 заражений коронавирусной инфекцией.