Во Владимире отремонтируют ещё четырнадцать дворов

изначально в этом году во Владимире планировалось отремонтировать 24 двора на общую сумму 29,3 миллионов рублей, но благодаря полученной экономии при проведении торгов число отремонтированных дворов увеличилось до 31. Это дворы 32 домов по адресам: ул. Михалькова, 5-а, ул. Чапаева, 5, ул. Диктора Левитана, 39, ул. Нижняя Дуброва, 26, ул. Верхняя Дуброва, 18-б и 41, ул. Балакирева, 43-в, ул. Лакина, 137, ул. Тракторная, 12, Октябрьский проспект, 44, ул. Горького, 38, ул. Кирова, 12, ул. Михайловская, 30, ул. Фейгина, 16, ул. Мира, 49, Судогодское шоссе, 1 и 3-а, ул Усти-на-Лабе, 4 и 4-а, ул. Лермонтова, 37, Северный проезд, 6, ул. Комиссарова, 9, ул. Юбилейная, 38 и 70, ул. Растопчина, 27 и 47, ул. Комиссарова 14, Перекопский военный городок, 4 и 5 (1 общий двор), ул. Разина, 12, ул. Сурикова, 15 и Перекопский городок, 1. На сегодняшний день во дворах заменено дорожное покрытие проезжей части и тротуаров, установлены скамейки и урны во дворах многоквартирных домов. При этом чиновники дополнительно нашли 25 миллионов рублей, благодаря чему благоустроят 14 дворов 15 многоквартирных домов по адресам: ул. Грибоедова, 3, ул. Лермонтова, 38, ул. Жуковского, 8-а, ул. Михалькова, 5, ул. Балакирева, 53, ул. Верхняя Дуброва, 29, ул. Северная, 15-а и 45-а, ул. Зеленая, 60 (мкр. Коммунар), ул. Добросельская, 185-а, ул. Лакина, 133, ул. Фатьянова, 27, ул. Безыменского, 10-б, а также 1 общий двор домов №28 по ул. Каманина и №9 по ул. Полины Осипенко. Всего в этом году отремонтируют 45 дворов 47 многоквартирных домов. Для сравнения — в 2020 году по этой программе в областном центре был благоустроен 21 двор. Сейчас проводятся электронные аукционы по выбору подрядчиков на проведение благоустроительных работ «дополнительного» списка дворов. Сами работы планируется провести в течение сентября-октября. Всего на благоустройство дворовых территорий было направлено около 68 миллинов рублей, из общей суммы почти 2,2 миллионов рублей - средства собственников. Объем привлеченных средств собственников варьируется от 10 до 124 тысяч рублей с дома.