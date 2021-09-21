Во Владимире пожарные провели учения в Историческом музее

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, подразделения пожарно-спасательной части №2 выехали на «тушение» пожара в Историческом музее, что находится в самом центре города, на улице Большая Московская.

Согласно легенде, там произошел пожар в подсобке первого этажа, и расчеты провели боевое развертывание, а затем и ликвидацию условного пожара.

По окончании практической части учений, сотрудники МЧС встретились со специалистами музея и напомнили им о том, как они должны действовать в случаях, если произойдет настоящее возгорание.

В итоге учения завершились успешно, с поставленными задачами пожарные расчеты справились хорошо.