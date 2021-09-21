В Киржачском районе пожарные, военные и добровольцы потушили жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.14 диспетчерам Киржачского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящем доме в деревне Аленино на улице Тополиной, 38.

На место ЧП выехали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, а также пожарный расчет воинской части Барсово — три человека на одной машине, и двое добровольцев из числа местных энтузиастов, сколотивших собственную пожарную команду. Как уточнили в МЧС - приехали молодые люди на автоцистерне, купленной за свой счет. Один был водителем, другой следил за работой насоса.

К моменту прибытия первых расчетов дом горел открытым пламенем. Совместными силами удалось его потушить, общая площадь пожара составила 36 квадратных метров. К счастью, никто из людей в огне не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.