Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2021 16:55

В Киржачском районе пожарные, военные и добровольцы потушили жилой дом

Пожар случился в деревне Аленино в третьем часу дня 21 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.14 диспетчерам Киржачского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящем доме в деревне Аленино на улице Тополиной, 38.

На место ЧП выехали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, а также пожарный расчет воинской части Барсово — три человека на одной машине, и двое добровольцев из числа местных энтузиастов, сколотивших собственную пожарную команду. Как уточнили в МЧС - приехали молодые люди на автоцистерне, купленной за свой счет. Один был водителем, другой следил за работой насоса.

К моменту прибытия первых расчетов дом горел открытым пламенем. Совместными силами удалось его потушить, общая площадь пожара составила 36 квадратных метров. К счастью, никто из людей в огне не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.