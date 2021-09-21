В Кольчугино мать зверски избила восьмимесячного сына

Кольчугинский городской суд вынес приговор местной тридцатидвухлетней жительнице, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего). В ноябре прошлого года в гостях у знакомой в деревне Новофроловское, женщина причинила своему малолетнему сыну тяжкие повреждения, опасные для жизни. На момент совершения преступления, ему было 8 месяцев. Малыш мешал ей спать ночью, плакал и она с силой нанесла ему руками несколько ударов по голове и телу. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, гематому в лобно-височно-теменной области, множественные кровоподтеки на коже головы, теле и плече. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.