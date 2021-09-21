В Гусь-Хрустальном районе задержан подозреваемый в краже садовой тачки

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в один из весенних дней в полицию Гусь-Хрустального обратился дачник, который сообщил, что с его участка неизвестные воры украли металлические предметы и садовую тачку — общая сумма ущерба составила 7500 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. На днях оперативникам удалось вычислить и задержать подозреваемого, которым оказался 37-летний ранее судимый гражданин из числа местных жителей.

После задержания он сознался в преступлении, объяснив свой поступок тем, что нигде не работает и надеялся заработать деньги, продав украденные вещи.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, задержанного проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.