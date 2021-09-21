Муромлянка погасила долг за коммуналку в 400 тысяч рублей, когда у нее арестовали внедорожник

Чтобы продать машину, 37-летней жительнице Мурома пришлось погасить задолженность за коммунальные услуги в 400 тысяч рублей.

Как сообщают в отделении судебных приставов Муромского района, женщина накопила такую сумму за потребленные газ, тепло и электроэнергию. При этом сама погашать 400 тысяч рублей она не собиралась. Тогда судебный пристав запретил регистрационные действия в отношении крутого внедорожника "Лэнд Ровер Рэндж Ровер Велар", который принадлежал должнице.

И вот когда муромлянка задумалась о продаже своей машины, в органах ГИБДД ей сказали, что сделать это нельзя, так как у женщины долг по коммуналке. Из-за действующего ограничения сделка купли-продажи оказалась под угрозой срыва. В результате женщине пришлось погасить не только задолженность в полном объеме, но и исполнительский сбор, которого она могла бы избежать, если бы не нарушила срок для добровольной оплаты.