Администрация Владимира не смогла получить деньги от фирмы «Оф-Ли»

Согласно определению Арбитражного суда Владимирской области, дело о признании ООО «Оф-Ли» банкротом, рассматривавшееся после поданного мэрией областного центра заявления, было прекращено.

Как следует из определения, управление муниципальным имуществом администрации города Владимира само обратилось с просьбой об отзыве собственного заявления. Повод к тому оказался прост — оказывается, у «Оф-Ли» банально не хватает денег на покрытие судебных издержек, а в таком случае эти издержки придется платить истцу, то есть — мэрии. В то же время, в бюджете города соответствующей графы не нашлось.

В результате Арбитражный суд, рассмотрев заявление, дело о банкротстве прекратил.

Напомним — компания «Оф-Ли» задолжала горадминистрации более 1,5 миллионов рублей за аренду здания на Студеной горе, 3, которое более известно, как здание бывшей богадельни.

Фирма взяла этот дом в аренду в 2013 году, после чего пересдала его в субаренду «Сбербанку», который в 2018 году покинул этот офис. Тут и обнаружилось, что компания задолжала муниципалитету порядка 1,3 миллиона рублей за аренду, а впоследствии к этой сумме прибавилось порядка 238 тысяч рублей пени. Но «Оф-Ли» оплатить долги не смогла, а потому власти Владимира вышли с требованием банкротства фирмы. Тем не менее, выяснилось, что даже на издержки у компании денег нет, так что получить с нее просто нечего.

В настоящее время на студеной горе, 3 находится часть администрации Октябрьского района Владимира.