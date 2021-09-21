На благотворительном фестивале владимирцы помогут собрать средства для девочки с ДЦП

26 сентября владимирцев приглашают на третий городской благотворительный фестиваль "Добрый Владимир"! Он пройдет в гастромаркете "Рынок на Студеной". Начало фестиваля в 12 часов.

В этом году его главной героиней станет 8-летняя Сафия Павлова. У девочки ДЦП и эпилепсия. Она не может самостоятельно сидеть и разговаривать. Сафии нужен специальный шезлонг для купания. На него-то и будут собирать деньги на фестивале.

Почему нужно прийти на фестиваль? Посетить концерт местных артистов, а возможно, попеть и потанцевать вместе с ними. Принять участие в мастер-классах - сделать сувенир на память или передать его на благотворительную ярмарку. Приобрести понравившуюся вещь на ярмарке, которая будет греть душу. Сделать фото в одной из фотозон (кстати, в одной из них встретят четвероногие друзья). Принести на фестиваль продукты, ненужную одежду, бытовую химию, корма для животных, книги, канцтовары. Всё это передадут нуждающимся. Купить вкуснейший раф-кофе. Все деньги от его продажи, а также средства, собранные на ярмарке, будут переданы в общий сбор. Ну и, наконец, сделать пожертвование для Сафии в стационарный ящик.

Кстати, жертвовать деньги можно на сайте благотворительной организации "Добрый Владимир".