Первый во Владимирской области школьный «Кванториум» откроется в Муроме

22 сентября в Муроме на базе Лицея № 1 открывается первый во Владимирской области школьный детский технопарк «Кванториум».

Он призван охватить дополнительным образованием учеников средней школы и укрепить их знания по естественно-научному, математическому направлениям, а также в сфере информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления. Образовательными программами «Кванториума» будет охвачено 500 учащихся лицея, дополнительными программами – 120 человек.

Детский технопарк «Кванториум» станет частью образовательной среды лицея, на базе которой осуществляется преподавание учебных предметов из областей «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Технология»; дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической направленностей; проведение внеклассных мероприятий, в том числе конкурсов, интеллектуальных и творческих состязаний, олимпиад.