Во Владимирской области занято более 83 процентов коек для больных с коронавирусом

Как отметили в областной администрации, по состоянию на 21 сентября в медорганизациях региона действует 1501 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 83,1 процента из них занято (1248), свободны 253 койки. Напомним, еще несколько дней назад свободных коек было заметно больше, но, как отмечают медики, число заболевших растет, и поступают в больнице пациенты с коронавирусом быстрее, чем выписываются. Также за минувшие сутки в регионе от коронавируса выздоровели 133 жителя, 11 скончались. Всего за время пандемии поправились 48652 пациента с Covid-19 в регионе, умерли 1910 человек.