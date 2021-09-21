В изъятых квартирах экс-вице-губернатора Дмитрия Хвостова обнаружили посторонних

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки вскрылся факт нарушения со стороны межрегионального управления Росимущества, которым в декабре минувшего года были переданы для обращения в государственную собственность две квартиры, изъятые у экс-вице-губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова. Сам Хвостов в настоящее время отбывает срок за получение крупных взяток.

Прокуроры выехали по адресам квартир и обнаружили, что в них заселены некие жильцы, а Росимущество никаких мер по освобождению жилплощадей не принимало.

В итоге руководителю межрегионального управления Росимущества было внесено представление, по итогам которого два ответственных сотрудника были наказаны в дисциплинарном порядке. Также в суды было подано два иска об освобождении квартир, ранее принадлежавших Хвостову. Оба они были удовлетворены.