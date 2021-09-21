На Владимирском направлении на два дня изменится расписание электричек

Как сообщает АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», в течение двух дней — 29 и 30 сентября, по техническим причинам ряд электропоездов между Владимиром, Ковровом, Вязниками, Гороховцом и Нижним Новгородом будут курсировать измененным расписанием.

Так, 29 сентября поезда поедут следующим образом:

- Поезд № 6402 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправляться в 6:00 и прибывать на конечную станцию в 7:15.

- Поезд № 6022 сообщением Ковров 1 – Нижний Новгород будет отправляться в 7:20 и прибывать на конечную станцию в 10:42.

- Поезд № 6404 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправляться в 6:32 и прибывать на конечную станцию в 7:25.

- Поезд № 6405 сообщением Ковров 1 – Владимир будет отправляться в 7:37 и прибывать на конечную станцию в 8:54.

- Поезд № 6302 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться в 3:33 и прибывать на конечную станцию в 5:20.

- Поезд № 6304 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться в 4:09 и прибывать на конечную станцию в 6:11.

А 30 сентября расписание будет выглядеть следующим образом:

- Поезд № 6401 сообщением Ковров 1 – Владимир будет отправляться в 5:11 и прибывать на конечную станцию в 6:46.

- Поезд № 6404 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправляться в 6:58 и прибывать на конечную станцию в 7:51.

- Поезд № 6405 сообщением Ковров 1 – Владимир будет отправляться в 8:13 и прибывать на конечную станцию в 9:18.

-Поезд № 6403 сообщением Гороховец – Владимир будет отправляться в 4:05 и прибывать на конечную станцию в 7:53.

- Поезд № 6304 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться в 4:58 и прибывать на конечную станцию в 6:52.

- Поезд № 6022 сообщением Ковров 1 – Н.Новгород будет отправляться в 7:05 и прибывать на конечную станцию в 9:55

- Поезд № 6302 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться в 3:40 и прибывать на конечную станцию в 5:21.