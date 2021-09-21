Ради строительства трассы М-12 во Владимирской области перестроят газопровод

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на этапы подготовки территории строительства скоростной автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения. Проектной документацией, получившей положительные заключения Главгосэкспертизы России, предусмотрены этапы работ по переустройству трасс магистральных и распределительных газопроводов, а также кабельных линий связи и иных коммуникаций для подготовки территории строительства автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» на участках 116 – 224 км во Владимирской области. Протяженность участка переустройства газопровода-отвода во Владимирской области – в направлении к городам Гусь-Хрустальному и Курлово – достигает 567 м. При этом трассы переустраиваемых магистральных сетей остаются в действующих коридорах. Новые участки магистральных газопроводов-отводов проложат под землей, а на переходе через проектируемую автомобильную дорогу – открытым способом под прямым углом к ее поверхности. Напомним, строящаяся скоростная магистраль М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2024 год, станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Ее протяженность составит 810 км. Проект реализуется в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить федеральную трассу М-7 «Волга», а также связать крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России.