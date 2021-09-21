В ВлГУ пройдет день открытых дверей

26 сентября Владимирский государственный университет приглашает учащихся 11 классов и родителей на очный День открытых дверей. Встречи пройдут по институтам ВлГУ (на разных площадках) с соблюдением всех санитарных требований: маски, социальная дистанция, дезинфекциярук. Начало в 11:00. Площадки проведения Дня открытых дверей 1. Институт биологии и экологии: ауд. 426 корпуса № 1 (ул. Горького, д. 87). 2. Институт архитектуры, строительства и энергетики: ауд. 515 и 521 корпуса № 2 (ул. Белоконской, д. 5). 3. Гуманитарный институт: ауд. 335 корпуса № 1 (ул. Горького, д. 87). 4. Институт экономики и менеджмента: ауд. 106 корпуса №6 (ул. Горького, д. 79). 5. Институт туризма и предпринимательства: ауд. 224 корпуса № 1 (ул. Горького, д. 87). 6. Институт машиностроения и автомобильного транспорта: ауд. 301 корпуса № 2 (ул. Белоконской, д. 5). 7. Институт информационных технологий и радиоэлектроники: ауд. 404 и 408 корпуса № 2 (ул. Белоконской, д. 5). 8. Институт прикладной математики, физики и информатики: ауд. В корпуса № 3 (проспект Строителей, д. 3/7). 9. Педагогический институт: ауд. 328 корпуса № 7 (проспект Строителей, д. 11). 10. Юридический институт: ауд. 107 корпуса № 11 (ул. Студенческая, д. 8). 11. Институт искусств и художественного образования: концертный зал корпуса № 8 (ул. Никитская, д. 1). 12. Институт физической культуры и спорта: ауд. 109 спортивного корпуса № 3 (ул. Университетская). На встрече будущие выпускники и родители познакомятся с университетом, обсудят общие вопросы поступления, выбора направления и профиля подготовки, необходимые ЕГЭ, бюджетные места, проходные баллы; познакомятся с инфраструктурой вуза (для учебы, научных исследований, для проведения культурно-массовых мероприятий; для отдыха, оздоровления и занятия спортом); узнают больше об общежитии (предоставляется всем иногородним студентам очной формы обучения); научной деятельности молодежи; участии студентов в профильных конкурсах и фестивалях; стипендии и материальная помощь; организации практик и стажировок, трудоустройство. Также пройдет презентация возможностей факультета довузовской подготовки: запись на курсы интенсивной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, к поступлению в университет. Абитуриенты и родители смогут лично задать вопросы, касающиеся поступления в университет и обучения, руководству институтов, преподавателям ВлГУ. Справки по телефону 8 4922 47 98 90.