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Общество21 сентября 2021 11:47

Во Владимире без отопления осталось 56 жилых домов

Власти областного центра объявили о завершении подключения жилого сектора к теплу
Алексей КОТМЫШЕВ
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По состоянию на вечер 20 сентября в столице региона отопление включили в 2583 многоквартирных домах. Как уточнили в мэрии, на утро вторника, 21 сентября, подключить осталось только 56 домов, и работы по их подключению завершатся в самое ближайшее время.

Если же в квартирах или в целых домах тепла не будет, следует обращаться в свою управляющую компанию, либо к диспетчерам городских тепловых сетей по телефону 53-22-20 с 8.00 до 17.00.

Также жалобу на качество отопления можно оставить по телефону «горячей линии» городского управления ЖКХ по телефону 53-26-30 с 8.30 до 17.00 каждый день, либо по круглосуточному телефону «05».