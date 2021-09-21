Владимирский областной театр драмы привез награды с всероссийского фестиваля в Калуге

Владимирский областной театр драмы представил спектакль "Анна Каренина" на VIII Всероссийском фестивале "Старейшие театры России в Калуге". Постановка удостоилась награды "За лучший актерский ансамбль", также владимирские артисты получили награду как лучший актерский дуэт на VIII Всероссийском фестивале "Старейшие театры России в Калуге", она досталась заслуженному артисту Эстонии Владимиру Лаптеву и народной артистке России Галине Ивановой – за роли князя и княгини Щербацких, лучшим актерским дуэтом на фестивале стали Елена Серегина, сыгравшая Кити Щербацкую, и Денис Чистяков, получивший награду за роль Левина. Диплом «За искренность чувств и свежесть взгляда на роль Анны Карениной" достался актрисе Ариадна Брунер.