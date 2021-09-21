В Коврове туристов будут учить стрелять, а в Селивановском районе - реабилитировать

На реализацию проектов, способствующих развитию туризма, в этом году ряд муниципальных образований региона получит субсидии из областного бюджета на сумму 31,5 миллионов рублей. Кто получит деньги, определяла конкурсная комиссия, которой муниципалитеты представили на рассмотрение проекты новых разработанных маршрутов и развития туристской инфраструктуры на своей территории. Конкурсный отбор прошли 25 проектов администраций Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова, Мурома, Суздаля, Вязниковского, Гороховецкого, Камешковского, Киржачского, Селивановского, Собинского, Суздальского и Юрьев-Польского района. Так Гороховецкий район планирует создать туристический комплекс «Съезжая слобода», который предполагает создание единого туристско-рекреационного пространства в центре Гороховца, Ковров планирует рконструкцию исторического лазерного тира как части музея «Ковров – город оружейной славы», в округе Мурома работают над созданием межмуниципального путеводителя «Дневник путешествия по Владимирской области», а в Селивановском районе - над созданием рекреационного кластера современного уровня по специализации: лечение; реабилитация; круглогодичный отдых. В Собинском районе идет разработка туристического маршрута «По Суворовским местам» (создание портала и мобильного приложения), что позволит вовлечь новую категорию участников (ремесленники, экскурсоводы, организаторы мероприятий) в создание новых интересных турпродуктов.