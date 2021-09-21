В Вязниках закрывается левый поворот на М-7 при выезде с Болымотихи

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», с 9 октября на 298 километре федеральной трассы М-7 «Волга» будет закрыт левый поворот, ведущий на трассу от деревни Болымотиха. Теперь с М-7 на саму Болымотиху можно будет повернуть, только следуя со стороны Владимира, либо, если водитель едет со стороны Нижнего Новгорода, ему придется проехать до светофора на 295 километре и развернуться там.

А тем, кому нужно ехать в сторону Владимира из Болымотихи, придется следовать на 300 километр и делать разворот на новой развязке, из-за которой схема дорожного движения и менялась на время ее строительства.

Напомним — новая развязка теперь соединяет Вязники с железнодорожным вокзалом, и проезд между станцией и городом совершается над федеральной трассой по 76-метровому путепроводу.