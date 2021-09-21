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Здоровье21 сентября 2021 9:57

Во Владимирской области еще 155 человек заразились коронавирусом

Такие сведения получены в ходе проведенных за сутки лабораторных исследований
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по состоянию на утро 21 сентября, за прошедшие сутки во Владимире подтверждено 45 новых случаев коронавируса, на втором месте в сводке оказался Гусь-Хрустальный район с 16 новыми заражениями, на третьем — Муромский и Ковровский районы, где подтверждено по 15 случаев в каждом.

В Вязниковском и Александровском районах подтвердилось по восемь новых заражений коронавирусом, в Собинском районе семь, в Суздальском, Петушинском и Юрьев-Польском районах по шесть, в Киржачском районе пять, в Гороховецком районе и в Радужном по четыре, в Меленковском районе два, в Судогодском и Селивановском районах по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 52609 случаев заражения коронавирусной инфекцией.