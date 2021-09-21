Во Владимирской области еще 155 человек заразились коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по состоянию на утро 21 сентября, за прошедшие сутки во Владимире подтверждено 45 новых случаев коронавируса, на втором месте в сводке оказался Гусь-Хрустальный район с 16 новыми заражениями, на третьем — Муромский и Ковровский районы, где подтверждено по 15 случаев в каждом.

В Вязниковском и Александровском районах подтвердилось по восемь новых заражений коронавирусом, в Собинском районе семь, в Суздальском, Петушинском и Юрьев-Польском районах по шесть, в Киржачском районе пять, в Гороховецком районе и в Радужном по четыре, в Меленковском районе два, в Судогодском и Селивановском районах по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 52609 случаев заражения коронавирусной инфекцией.