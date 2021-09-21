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Происшествия21 сентября 2021 9:42

На западе Владимирской области ожидаются сильные дожди

Жителей и гостей региона сотрудники регионального главка МЧС просят быть осторожнее
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение всего дня 21 сентября в западных районах Владимирской области, в число которых входят Киржачский, а также частично Петушинский, Александровский, Кольчугинский и Гусь-Хрустальный районы, ожидается сильный дождь.

В МЧС в связи с плохой погодой предупреждают о повышении рисков чрезвычайных ситуаций и рекомендуют не оставлять автомобили под ветхими деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

В случае происшествий следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».