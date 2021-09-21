В Кольчугино мать задолжала сыну алиментов на 254 тысячи рублей

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, на днях судебные приставы составили административный протокол за неуплату средств на содержание детей на 37-летнюю жительницу Кольчугинского района.

Женщина лишена родительских прав и долго не помогала собственному сыну, в результате чего скопила перед ним долг в 254 тысячи рублей. Дама пыталась скрываться, но судебные приставы разыскали ее во время очередного рейда — им удалось застать ее по месту жительства.

В результате протокол, составленный на гражданку, рассмотрел суд, который назначил нерадивой матери 120 часов обязательных работ. Пока трудно сказать, повлияет ли это на уплату алиментов, однако если женщина снова откажется платить, ей будет грозить уже уголовная статья.