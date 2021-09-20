Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 18:12

Владимирец получил зарплату только после вмешательства приставов

Компания задолжала ему триста тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Благодаря судебным приставам города Владимира работник оптовой торговой компании получил около 300 тысяч рублей заработной платы. Руководство организации долгое время не выплачивало заработную плату своему сотруднику, поэтому он обратился в суд, который обязал взыскать с предприятия задолженность в полном объеме. Судебный пристав отделения по Октябрьскому району города Владимира уведомил директора компании о возбуждении исполнительного производства. Однако руководство торговой фирмы не спешило гасить свой долг. Тогда сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. Именно со счетов фирмы и был списан долг в пользу сотрудника компании. Владимирец получил заработную плату в полном объеме.