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Общество20 сентября 2021 17:14

Владимирский облсуд признал незаконным размещение кладбища возле деревни

Жители села Березницы Суздальского района оспорили сомнительный генплан поселения
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, накануне Владимирский областной суд рассмотрел административный иск жителей деревни Березницы к властям Селецкого муниципального образования.

Селяне оспаривали генплан, согласно которому всего в 400 метрах от деревни должно было появиться кладбище площадью в 20 гектаров.

Как установил суд, местная администрация в нарушение санитарно-эпидемиологических правил, не разработала проект санитарно-защитной зоны для объектов первого-третьего класса опасности, к которым относится кладбище.

Таким образом, возведение данного объекта в 400 метрах от деревни недопустимо. Генплан признан не действующим в части размещения к западу от Березниц кладбища.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.