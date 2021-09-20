Владимирский облсуд признал незаконным размещение кладбища возле деревни

Как сообщает прокуратура Владимирской области, накануне Владимирский областной суд рассмотрел административный иск жителей деревни Березницы к властям Селецкого муниципального образования.

Селяне оспаривали генплан, согласно которому всего в 400 метрах от деревни должно было появиться кладбище площадью в 20 гектаров.

Как установил суд, местная администрация в нарушение санитарно-эпидемиологических правил, не разработала проект санитарно-защитной зоны для объектов первого-третьего класса опасности, к которым относится кладбище.

Таким образом, возведение данного объекта в 400 метрах от деревни недопустимо. Генплан признан не действующим в части размещения к западу от Березниц кладбища.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.