Губернатор Владимир Сипягин поблагодарил владимирцев за участие в выборах

Губернатор Владимир Сипягин опубликовал в социальных сетях обращение к жителям Владимирской области, в котором поблагодарил тех за активное участие в выборах в Государственную думу.

"Я от всего сердца хочу поблагодарить земляков, которые приняли участие в судьбе страны. Кого бы вы ни поддержали, вы проявили неравнодушие к общему делу, будущему нашей Родины, и это самое главное", - написал глава региона, после чего отдельно поблагодарил тех, кто голосовал за ЛДПР, напомнив, что партия не прибегала к административному ресурсу.

"Молодцы наши соратники из регионального отделения партии! Хорошо поработали, результат выше среднероссийского. Я не участвовал в агитации, наоборот - за месяц до 17 сентября сократил присутствие на общественном поле и публичные высказывания, не воспользовался преимуществами, которые даёт статус главы региона. Поэтому, друзья, наш результат - честный", написал Сипягин. Кстати, ЛДПР во Владимирской области получила лишь 9,42%.

В конце обращения, губернатор написал, что "каждый день до конца месяца будет не менее насыщенным". Ряд СМИ опять связал эту фразу с тем, что Владимир Сипягин планирует перебраться в Госдуму. По партийным спискам он действительно прошел в ГД, однако пока официально в "белом доме" не комментируют этот момент.