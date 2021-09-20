В Муроме дважды за сутки пожар случился в одном и том же доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.15 на пульт пожарной связи поступила информация о пожаре в доме №41 по улице Пролетарской.

Прибывшие на место пожарные расчеты — 23 человека личного состава на шести пожарных машинах, обнаружили, что из окна первого этажа валит дым.

Сотрудники МЧС попали в квартиру и потушили пламя на площади 4 квадратных метра. В результате пострадали лишь мебель и внутренняя отделка. К счастью, никто из людей не пострадал.

Примечательно, что в полночь из этого дома в пожарную часть уже поступал тревожный сигнал. Ночью здесь загорелся электрощиток в подъезде, который тоже быстро потушили.

В настоящее время причина пожара устанавливается дознавателями МЧС.