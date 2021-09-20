Во Владимире состоялся праздник бега «Кросс наций»

Как сообщает горадминистрация Владимира, в минувшую субботу, 18 сентября, в Загородном парке молодые спортсмены и ветераны спорт, как профессионалы, так и любители, бежали «Кросс наций» на дистанции 1, 3 и 5 километров. Праздник бега проводится во Владимире с 2005 года, а в целом в этом году он состоялся во всех регионах страны.

По итогам состязаний, на дистанции в 1 километр среди девочек 2012 года рождения и младше победила Мария Кудряшова, а среди мальчиков — Федор Волков. Среди ребят 2010-2011 годов победу одержали Софья Зинович и Тимофей Лукашев. Среди молодых людей и девушек 2008-2009 годов рождения первыми стали Евгения Волкова и Иван Зыков. Среди девушек 2006-2007 годов победили Марина Александрова и Кирилл Цветков, а среди 2004-2005 годов первые места на пьедестале заняли Анна Седых и Иван Волгин.

В забеге на три километра среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения победу одержали Илья Куликов и Дарья Шпагилева, а среди ребят 2004-2005 годов рождения — Никита Бутаков и Марина Александрова.

На дистанции 5 километров среди мужчин и женщин 2001 года рождения и старше победу одержали Любовь Сметанина и Николай Казаков.

Победителям, занявшим первые места, были вручены кубки, медали и дипломы, а призеры получили только дипломы и медали.

В период проведения мероприятий соблюдались все необходимые санитарные ограничения.