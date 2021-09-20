Владимирские актеры стали лучшими на Всероссийском фестивале "Старейшие театры России в Калуге"

Ариадна Брунер в роли Анны Карениной. Фото со страницы Владимирского театра драмы

Владимирский театр драмы принял участие в фестивале «Старейшие театры России в Калуге». Там они показали спектакль «Анна Каренина» Поиски счастья по роману Льва Толстого в постановке Владимира Кузнецова. Это был настоящий триумф.

Актеры привезли домой сразу несколько дипломов. Все участники спектакля "Анна Каренина" получили диплом "За лучший актерский ансамбль" .

Лучшим актёрским дуэтом признали заслуженного артиста Эстонии Владимира Лаптева и народную артистку России Галину Иванову – за роли князя и княгини Щербацких. Кроме того, такой же диплом получили Елена Серёгина за роль Кити Щербацкой и Денис Чистяков за роль Лёвина.

Дипломом фестиваля «За искренность чувств и свежесть взгляда на роль Анны Карениной" наградили актрису Ариадну Брунер.