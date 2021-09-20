Во Владимире очередь на прививку от коронавируса ждут более двух тысяч человек

Как сообщили в мэрии, по данным на 20 сентября, общее число жителей Владимира, привившихся первым компонентом вакцины, составило 88407 человека. Оба компонента вакцины получили 74492 жителя города. При этом своей очереди на вакцинацию ожидают 2208 человек. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 130205 доз вакцины. Напомним, горожане могут записаться на вакцинацию против ковида по телефонам лечебных учреждений: ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81, ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53, ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84, ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01, ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90, ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36, Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура). Также во Владимире началась и вакцинация от гриппа. Сделать прививки можно в поликлинике по месту жительства или в мобильном пункте гипермаркета "Глобус".