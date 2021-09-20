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Общество20 сентября 2021 15:12

Владимирскому гимнасту Александру Карцеву дали служебную квартиру

Ключи от нее сегодня вручил губернатор Владимир Сипягин
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Владимир Сипягин вручил ключи от служебной квартиры Александру Карцеву. Фото из инстаграма губернатора

Владимир Сипягин вручил ключи от служебной квартиры Александру Карцеву. Фото из инстаграма губернатора

Губернатор Владимир Сипягин в своих социальных сетях сообщил о том, что сегодня вручил ключи от служебной квартиры владимирскому гимнасту, шестикратному чемпиону России, участнику Олимпийских игр в Токио Александру Карцеву.

Напомним, когда спортсмену было 9 лет, он с родителями переехал во Владимир из Иваново, чтобы заниматься гимнастикой на профессиональном уровне. И все это время жил на съемной квартире.

После участия в Олимпиаде, во время чествования олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой и поздравлений самого Александра (ему дали сертификат на сто тысяч рублей) главе региона рассказали о съемной жилье. Тогда Владимир Сипягин пообещал подыскать служебную квартиру. И сегодня слово свое сдержал.

К слову, чемпионат мира, который пройдет в Токио, спортсмен пропустит, поскольку есть небольшие проблемы со здоровьем. А потом начнет готовиться к следующему циклу, чтобы попасть на чемпионат Европы и мира, а потом уже и на Олимпиаду в Париже.