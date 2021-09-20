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Происшествия20 сентября 2021 14:39

Житель Суздаля угнал автомобиль, чтобы покататься по району

Однако в результате парня задержали в тот же день
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в первых числах сентября в полицию Суздальского района поступило заявление от местного жителя, который рассказал, что оставил на ночь возле дома свои «Жигули», а утром машина на месте не обнаружил.

Приметы автомобиля были переданы всем патрулям ППС и ДПС, и в тот же день по подозрению в угоне был задержан 21-летний безработный, ранее судимый молодой человек.

Сам он объяснил свой поступок тем, что хотел покататься по району.

В настоящее время по факту угона было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.