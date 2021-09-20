Владимирские школьники собирают пластиковые крышки ради помощи больным детям

Город Владимир присоединился к всероссийскому эколого-благотворительному волонтерскому проекту «Добрые крышечки». Совместно с ООО «Биотехнологии» администрация города установила специальные контейнеры для сбора крышечек в семи образовательных учреждениях в разных района города: СЮН «Патриарший сад», МАОДО «ДДюТ», средние школы №№31, 37, 38, 40, 49, а также в здании управления образования (Горького, 62). Напомним, проект имеет двойную цель: сделать мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Проект организован совместно Общественным движением «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и реализуется с 2016 года. За пять лет существования проекта собрано более 360 тонн крышечек, это позволило помочь 44 детям с особенностями развития.