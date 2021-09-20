В Меленковском районе сгорела машина скорой медицинской помощи

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.38 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступил тревожный сигнал о загоревшемся автомобиле «скорой помощи» в деревне Лехтово на улице Комсомольской.

Приехавшие на место ЧП расчеты выяснили, что вызов оказался поздним, из-за чего к моменту приезда подразделений «Газель» с красным крестом горела по всей площади. К счастью, никто из людей в результате не пострадал, а у автомобиля выгорели салон и моторный отсек. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.