Григорий Лепс даст благотворительный концерт для врачей Владимирской области

Первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига в своем инстаграме анонсировал благотворительный концерт для врачей, которые вот уже на протяжении года борются с коронавирусом.

22 сентября в 18 часов в Доброграде перед врачами выступит Григорий Лепс.

- Приеду к вам в гости. Будем петь и танцевать. Надеюсь, погода не подведет. Ну а если подведет, то музыка согреет ваши сердца и души. Будем петь для врачей , у которых сейчас очень много тяжелой работы. Надеюсь, концерт понравится, - обратился Григорий Лепс в инстаграме.