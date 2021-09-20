Во Владимире впервые пройдет фестиваль науки

С 21 по 24 сентября впервые в нашем городе пройдет фестиваль науки «КСТАТИ»! Участников ждёт четырёхдневный марафон научно-популярных лекций, интеллектуальных игр, музыкальных ток-шоу: научно-популярное ток-шоу "Физики и лирики", музыкально-научное ток-шоу "Квадрат эволюции: вирусы и блюз", телемост Владимир - Челябинск: путешествия глазами врачей, турнир по игре "Что? Где? Когда?", открытая лекция "Медицинские чекапы: ЗА и ПРОТИВ", паблик-ток "Человек глазами антрополога: прошлое, настоящее, будущее".

Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию. Вход на все события фестиваля свободный! Количество мест ограничено.

Регистрация по ссылке.