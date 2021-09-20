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Общество20 сентября 2021 13:24

Студенты ВлГУ смогут пообщаться с известным спортивным комментатором Александром Гришиным

Встреча пройдет 21 сентября
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Новый сезон проекта "Больше чем профессия" откроет диалог на равных с известным спортивным комментатором Первого канала Александром Гришиным.

Александр работал на семи Олимпиадах, начиная с Игр 2008 года в Пекине. На Играх в Токио в этом году комментировал церемонию открытия. Комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу 2010, 2012, 2014, 2018 и 2020 годов.

В 2018-м году два эфира с его участием – женская произвольная программа по фигурному катанию на Олимпиаде и шоу "Ледниковый период. Дети" стали обладателями престижной телевизионной премии ТЭФИ.

Встреча пройдет 21 сентября в 15 часов в актовом зале (Горького, 87).