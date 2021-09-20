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Здоровье20 сентября 2021 13:10

Во Владимирской области 20 сентября от коронавируса умерло еще 10 человек

161 человек выздоровел
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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20 сентября во Владимирской области лабораторно подтверждено 157 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 52454 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 1501 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 79,9 процента из них занято (1200), свободна 301 койка.

48519 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 161 человек. За период наблюдения в области отмечено 1899 летальных случаев (+10 человек за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 318636 жителей региона, второй – 297658.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.