Владимирская спортсменка выступит на всероссийских соревнованиях "Юные гимнастки"

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Во Владимире завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике «На призы начальника ЦСКА» (первенство ФСО «Вооруженные силы РФ»), которые являлись отборочными для участия во всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки».

Участвовали сильнейшие спортсменки из 22 регионов страны. Владимирские гимнастки успешно выступили во всех номинациях: Алена Ханина (СШОР № 5) заняла 3 место, Алина Галочкина (СШОР № 5) заняла 2 место, Анна Николаева (СШОР №5), член сборной команды России, завоевала золотую медаль. В групповых упражнениях: по 1 разряду команда из СШОР № 5 завоевала 3 место, сборная команда юниорок Владимирской области заняла 2 место.

В предстоящих соревнованиях «Юные гимнастки» в составе сборной команды от ВС РФ будет выступать Алина Галочкина и команда групповых упражнений СШОР № 5 по 1 разряду представит Владимирскую область